Суд в Петербурге вернулся к рассмотрению дела о признании бездействующим МО «Литейного округ»

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга во вторник, 7 марта возобновилось заседание по делу о роспуске муниципального совета МО «Литейный округ», в котором большинство представляют депутаты от «Яблока», передает корреспондент «Ъ-СПб». Его отложили до 11 апреля для запроса судом решений по другим делам в отношении муниципалитета.

Иск о признании совета бездействующим подала прокуратура Центрального района еще в 2020 году. Однако его рассмотрение приостановили, поскольку в это же время шли другие разбирательства по оспариванию некоторых решений муниципального совета. Поводом для подачи иска стало «бездействие совета в течение трех месяцев». Однако по словам самих муниципалов, совет не бездействует: 12 депутатов из 20 проводили заседания, однако на них не являлся глава Павел Дайняк. Собрания может созывать только глава, поэтому без его участия они считаются не состоявшимися.

На заседание 7 марта пришли всего два депутата «яблочника». Прокурор ходатайствовал на явке всех действующих депутатов. В этот же день Дзержинский районный суд провел заседание по похожему иску от местных жительниц Александры Пальцевой, Валентины Прядун и активистки Илоны Ханиной. Адвокат Александр Кобринский, который предоставляет интересы «яблочников» в суде заявил, что иск мог быть принят к рассмотрению ошибочно, так как, по его мнению, истцы не обладают законными полномочиями для его подачи о признании бездействия незаконным. Его продолжат рассматривать через неделю, 14 марта.

По мнению депутата округа Сергея Трошина, дела носят политический характер. «Это один из последних оппозиционных муниципалитетов в Петербурге. В нем 11 депутатов от партии «Яблоко». Поэтому его, конечно, хотят разогнать»,— прокомментировал в беседе с «Ъ-СПб» мундеп.

Напомним, что большинство мандатов в МО «Литейный округ» по итогам выборов в 2019 году получили кандидаты от «Яблока» — 11 из 20. В совет также избрались восемь единороссов и один самовыдвиженец. Однако за три года депутаты шестого созыва так и не смогли избрать нового главу. Глава пятого созыва Павел Дайняк добивался через суд отмены итогов заседаний, на которых депутаты голосовали за члена «Яблока» Арсения Афиногенова.

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте