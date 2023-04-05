Губернатор Петербурга Беглов подготовил законопроект о роспуске совета МО «Смольнинское»

На сайте правительства Санкт-Петербурга утром 5 апреля опубликовали проект закона о роспуске муниципального совета МО «Смольнинское». Городской суд ранее признал, что орган бездействовал с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года. На это обратил внимание Закс.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник фонарщику на Одесской улице. Офис Муниципального образования (МО) «Смольнинское» в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Памятник фонарщику на Одесской улице. Офис Муниципального образования (МО) «Смольнинское» в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 апреля. После губернатор Петербурга Александр Беглов сможет его направить на рассмотрение в Законодательное Собрание.

Напомним, что на выборах 2019 года «Единая Россия» потерпела поражение в МО «Смольнинское». Однако победившие депутаты длительное время не могли выбрать главу муниципалитета. Руководить им в качестве врио остался единоросс Григорий Ранков. После конфликта с большинством членов совета он перестал созывать заседания. Депутаты собирались по собственной инициативе на крыльце офиса совета, но суды не признали легитимность решений, принятых на этих встречах.

В сентябре прошлого года «Ъ-СПб» рассказывал, что суд в Петербурге разрешил распустить МО «Смольнинское». Заседание проводилось незадолго после того, как несколько оппозиционных депутатов «Смольнинского» объявили о планах официально объявить импичмент президенту РФ Владимиру Путину. Их оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Подробнее — в материале «Дискредитационный кворум».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте