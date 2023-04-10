Энтони Блинкен посетит Великобританию, Ирландию, Вьетнам и Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопроводит президента Джо Байдена во время его визита в Великобританию и Ирландию на этой неделе. После этого глава Госдепа посетит Ханой, а затем — встречу министров G7 в японском городе Каруидзава. График визитов господина Блинкена публикует Reuters со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Агентство дополнительно сообщает, что встреча в Ханое будет посвящена «десятилетию всеобъемлющего партнерства» между США и Вьетнамом. На ассамблее G7 в Японии министры иностранных дел стран «семерки» обсудят «ряд глобальных вопросов», в том числе, конфликт России и Украины, ядерное разоружение и продвижение политики «свободы и открытости» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Визит президента США в Великобританию (с 11 по 14 апреля) приурочен к 25-летию белфастского соглашения, сообщили ранее в Белом доме. Американская делегация поочередно посетит Белфаст и Дублин.

Григорий Лейба