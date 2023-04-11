Деньги возвращаются на круги своя

После снижения темпов роста инфляции в развитых странах ставки могут опуститься до уровней, наблюдавшихся до пандемии, говорится в специальном обзоре МВФ, являющемся частью апрельского прогноза организации. В фонде указывают в первую очередь на действие долгосрочных факторов, которые содействовали значительному снижению нейтральных ставок в последние 40 лет — это замедление роста производительности труда и старение населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снижение среднего уровня реальных ставок отмечается в развитых странах с 1980-х годов, этот процесс сопровождается и снижением нейтральной ставки, при которой инфляция может оставаться в рамках таргета, а в экономике отмечается полная занятость (обычно эти две цели по-разному влияют на монетарную политику — борьба с инфляцией требует повышения ставок, а поддержка экономической активности и занятости — их снижения, нейтральная ставка означает отсутствие как стимулирующего, так и охлаждающего эффекта монетарной политики), отмечается во второй главе апрельского экономического обзора МВФ.

Считается, что уровень нейтральной ставки зависит в первую очередь от технологического прогресса, демографии, неравенства и предпочтений инвесторов в отношении безрисковых и ликвидных активов — и является долгосрочным «якорем» для процентных ставок, определяя стоимость заимствований для правительств, а также устойчивость долговой нагрузки. Авторы доклада фиксируют, что динамика ставок в развитых странах в последние десятилетия зависела в первую очередь от внутренних факторов — снижения темпов роста производительности и старения населения (и количества времени, проводимого на пенсии).

Макроэкономические факторы оказывали влияние на уровень ставок, но итоговый эффект оказался менее значительным — на фоне глобализации инвесторы из развитых стран вкладывались в развивающиеся рынки, что повышало доходность вложений их сбережений. Но так как сбережения в развивающихся странах росли быстрее, чем способность развивающихся экономик производить безопасные и ликвидные активы, избытки реинвестировались в гособлигации развитых стран, что наоборот, способствовало снижению нейтральной ставки.

В то же время нынешние риски деглобализации могут интенсифицироваться, что приведет к фрагментации в торговле и финансах и в свою очередь вызовет снижение ставок в развивающихся странах и их повышение в развитых, не исключают в МВФ. По мере снижения инфляции ставки в развитых странах могут вернуться на допандемический уровень, однако это приближение будет зависеть в том числе от фискальных дефицитов развитых стран и их долговой нагрузки (ее увеличение может оказать давление на ставки). Основные же долгосрочные факторы — замедление роста производительности труда и демографические изменения — вряд ли сменят тренд, что и будет способствовать возврату к прежней динамике, полагают в МВФ.

В крупных развивающихся странах уровень нейтральных ставок будет постепенно приближаться к показателям развитых — сильнее всего эта тенденция затронет Китай и Индию, ожидают в Международном валютном фонде. В Германии, США и Великобритании ставка, напротив, может незначительно повыситься в долгосрочной перспективе. Напомним, после 2008 года реальные ставки в крупных развитых странах стали отрицательными на фоне сверхмягкой денежной политики центробанков, текущий же раунд их повышения в США, к примеру, является самым резким с начала 1980-х годов.

Татьяна Едовина