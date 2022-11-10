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Коммерсантъ FM
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Командир, договоримся

Агрегаторы такси ищут новые старые способы ценообразования поездок

Падение доходов потребителей вынуждает агрегаторов такси искать альтернативные способы привлечения клиентов. People & People, развивающая, в частности, службы «Таксовичкоф» и «Ситимобил», запускает новый сервис поездок LuuLuu, цены в котором смогут предлагать пассажиры. Эксперты сомневаются, что договорная модель ценообразования в такси может стать массовой. Они приводят в пример аналогичный сервис inDrive, которому так и не удалось занять заметное положение на рынке.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

People & People, управляющая брендами «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», в ноябре запустит новый сервис для поездок LuuLuu, в котором пользователь сможет напрямую договориться с водителем о стоимости поездки. Об этом “Ъ” рассказал CEO компании Игорь Рудзий. Для нового сервиса компания уже разработала приложение для iOS и Android, убедился “Ъ”. По словам господина Рудзия, планируется экспансия LuuLuu в регионах страны и за рубежом через продажу франшизы и создание совместных предприятий.

В новом приложении доступны поездки на легковом автомобиле, в том числе междугородные, курьерская доставка и грузовые перевозки, говорится в описании приложения в App Store. Водители всех проектов People & People могут подключиться к работе в новом сервисе, но прямой интеграции между ними не предусматривается, поясняет Игорь Рудзий.

Сервис с аналогичной моделью ценообразования с 2012 года развивает inDrive, основанная в Якутии. Сегодня компания базируется в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и работает в 47 странах, следует из информации на сайте компании.

После начала военных действий РФ на Украине inDrive решила перевести часть сотрудников из России в Казахстан, на Кипр и в другие страны, сообщал ранее основатель компании Арсен Томский. Также, по его словам, доля РФ от общего объема поездок inDrive составила 7% на конец февраля и будет снижаться. В inDrive отказались от комментариев.

В сервисе заказа такси «Максим» отметили, что используют две системы ценообразования, в том числе договорную. Пассажир может увеличить стоимость поездки или запросить предложение цены от водителей, уточняют в компании. В «Максиме» считают, что договорная модель ценообразования удобна для пассажира за счет возможности предложить минимальную стоимость поездки, но при неправильной оценке стоимости поездки ему придется долго ждать автомобиль и торговаться.

Классическая система ценообразования в зависимости от спроса на такси помогает балансировать нагрузку на агрегаторы и сделать тариф справедливым для обеих сторон, считает партнер ГК Б1 (бывшая EY) Сергей Никитчук. Однако, добавляет он, если пользователь хочет заплатить меньше и при этом готов подождать водителя, альтернативные способы формирования цены тоже эффективны, чтобы удержать пассажира.

Аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов считает, что запуск нового проекта LuuLuu позволит владельцам служб «Таксовичкоф» и «Ситимобил» расширить аудиторию, а также увеличить загрузку такси, например, в период низкого спроса.

Договорная модель ценообразования в такси не особо прижилась в России, пример тому inDrive, которая занимает небольшую долю рынка, говорит руководитель центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус. По данным Аналитического центра при правительстве России, в 2021 году по доле доходов среди агрегаторов такси лидировал «Яндекс.Такси» (66%), на втором месте — «Ситимобил» (8%), затем идут сервисы «Везет», «Максим» и Gett (по 7%).

Станислав Швагерус полагает, что сегодня для увеличения доли на рынке такси агрегаторам недостаточно только предлагать новые системы ценообразования. По его мнению, необходимо поддерживать водителей, содействовать в обновлении автопарка и повышать уровень ответственности сервисов перед пассажирами.

Алина Савицкая

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