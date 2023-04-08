The Hindu: замглавы МИД Украины Джапарова обсудит в Индии оказание помощи Киеву

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова посетит Индию, что станет первым визитом такого уровня с начала военной операции. Госпожа Джапарова попросит Индию предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, сообщает издание The Hindu. По его данным, предполагается, что она передаст приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Киев.

Дипломатические источники сообщили, что окончательные договоренности все еще обсуждаются, но подтвердили, что замминистра, как ожидается, прибудет в Дели 10 апреля и проведет межведомственный диалог, а также встречу со СМИ и аналитическими центрами, сообщает The Hindu. Агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщает, что Эмине Джапарова прибудет в Индию 9 апреля с четырехдневным визитом, в ходе которого стороны обсудят свои отношения, ситуацию на Украине и глобальные вопросы.

«Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и энергетическое оборудование, для ремонта энергетической инфраструктуры»,— сообщает The Hindu.

Согласно источникам издания, во время визита госпожа Джапарова расширит формулу мира из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского, призвав Индию добавить свой «решающий глобальный голос» к достижению консенсуса в ее пользу. The Hindu напоминает, что в беседе с господином Моди в декабре 2022 года господин Зеленский пригласил Индию стать одним из «гарантов безопасности» будущего мирного процесса. При этом ничто не указывает на то, что украинский замминистра встретится с премьером или министрами из его правительства, сообщает AFP.

Эмине Дапарова «обменяется мнениями о текущей ситуации в Украине» с высокопоставленным сотрудником Министерства иностранных дел Индии, сообщает агентство со ссылкой на заявление индийского МИДа. Индию связывают «теплые и дружественные отношения и многогранное сотрудничество» с Украиной, и визит станет поводом для «дальнейшего взаимопонимания», отмечается в нем.

Индия в 2023 году председательствует в блоке G20, страна воздержалась от публичного осуждения военной операции, увеличивая закупки российской нефти, отмечают СМИ. Однако в 2022 году премьер Индии заявил президенту РФ Владимиру Путину, что «не время для войны», напоминает AFP.

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Мария Федотова