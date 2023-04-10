Microsoft заблокировала эмуляторы на Xbox

Американская корпорация Microsoft заблокировала возможность запускать эмуляторы на консолях Xbox Series X|S. Как сообщает Windows Central, это может быть связано с запросом от Nintendo.

Консоли Xbox Series X|S поддерживали запуск некоторых эмуляторов старых консолей с помощью технологии Universal Windows Platform. В поддержке Xbox заявили, что проблема связана с запретом от Nintendo: «Запускать сами эмуляторы не запрещено, а вот запускать на них нелицензионные игры незаконно».

Также в Microsoft отметили, что эмуляторы могут быть угрозой безопасности для консоли. В компании также решили оставить режим, в котором можно запускать легальные эмуляторы. Позднее в Microsoft заявили, что запускать игровые эмуляторы на консолях Xbox всегда было запрещено. Тем не менее раньше компания не запрещала этого делать технически. Ранее Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России.

Евгений Федуненко