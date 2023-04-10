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Коммерсантъ FM
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Депутат Мережко из «команды Зеленского» назвал заблуждением принадлежность Тайваня КНР

Мнение Компартии Китая о том, что Тайвань принадлежит КНР, является «коммунистическим заблуждением», заявил глава комитета Верховной рады по международным делам Александр Мережко. Он вошел в украинский парламент от пропрезидентской партии «Слуга народа» и входил в «команду Владимира Зеленского» в предвыборной кампании.

«КПК (Компартия Китая..— "Ъ") продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе»,— написал господин Мережко в Twitter. По его мнению, у Китая нет «законных претензий на Тайвань».

Независимость Тайваня признают только 12 стран, недавно отношения с республикой разорвал Гондурас. США и многие другие страны придерживаются политики «одного Китая». Вместе с тем Пекин и Вашингтон часто конфликтуют из-за поддержки американскими политиками отношений с представителями непризнанной республики. Так, китайская армия на фоне визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, начала крупнейшие в этом году учения «Объединенный острый меч», отрабатывая действия по полной блокаде Тайваня.

Подробнее — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Леонид Уварчев

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