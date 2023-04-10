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Коммерсантъ FM
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ПВО РФ в связи с расширением НАТО отрабатывает защиту северо-западной границы

Российские войска противовоздушной обороны заявили об отработке защиты границы на северо-западе в связи с возросшим уровнем угроз из-за расширения НАТО. Об этом сообщил командующий войсками ПВО--ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

«5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз»,— сказал господин Демин газете «Красная звезда». Подробности отработки защиты границы на северо-западе он не привел.

Генерал-лейтенант также рассказал, что в общей сложности расчеты противовоздушной обороны за год провели больше 200 тактических учений в местах постоянной дислокации и на полигонах. По словам господина Демина, опыт на военной операции на Украине позволил «в ходе тактических учений отработать практические действия по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов, реактивных снарядов и баллистических ракет».

Финляндия в апреле официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. Аналогичную заявку подавала и Швеция, однако процесс ее членства в альянсе осложняется требованиями Турции.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Леонид Уварчев

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