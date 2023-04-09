Пути пересеклись со спросом

Железнодорожных круизов по России становится больше. Число туристических поездов вырастет в полтора раза, до 24, рассказали в Федеральной пассажирской компании — это «дочка» РЖД. По данным перевозчика, в прошлом году было продано 90 тыс. туров по железным дорогам. В стоимость входят проезд, питание, экскурсии и мастер-классы. Наибольшей популярностью пользуется круиз «Жемчужина Кавказа», его стоимость более 60 тыс. руб. на человека за 7 дней. Еще одно востребованное направление примерно той же ценовой категории — Карелия. Есть в числе предложений и VIP-круиз в Астрахань под названием «Поезд рыбака». Пятидневное путешествие обойдется почти в 1 млн руб.

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Автор блога «1520. Все о ж/д» Кирилл Балберов несколько раз отправлялся в подобные туры. По его словам, плюсов у таких поездок немало, однако культурная программа и цены в вагоне-ресторане в их число не входят:

«Ты садишься на поезд в Москве, и у тебя есть возможность посетить несколько городов, не тратясь на гостиницу и другой транспорт. Кроме того, ты путешествуешь налегке, не нужно брать с собой кучу вещей, потому что все они остаются в вагоне. У меня был опыт поездки на поезде, который называется "Серебряный маршрут": Москва—Псков—Великий Новгород—Рыбинск—Ярославль—Москва. Я также устраивал ж/д-тур в Калмыкию на цветение тюльпанов, в Великий Устюг и Кострому, на родину Деда Мороза.

Мне понравилось все, кроме экскурсий. При мало-мальском умении пользоваться поисковиком, строить маршруты или заказывать экскурсии у местных жителей или турфирм увидеть можно больше. При этом во время путешествия на круизном поезде в вагонах во время стоянок работают розетки, туалеты и так далее. Очень часто есть и душ. В зависимости от класса обслуживания он может быть либо индивидуальным, если речь идет о вагоне "люкс", либо общим на весь вагон.

Что касается питания, то, как правило, в стоимость тура включен завтрак. Вместе с тем блюда в вагонах-ресторанах стоят дороже, чем в каких-нибудь кафешках в тех городах, куда вы приезжаете. Но часто в купе проводника есть микроволновка и холодильник, вообще персонал обычно в таких поездах максимально клиентоориентированный».

Несмотря на планы РЖД развивать направление круизных поездов, такие программы отдыха едва ли станут массовым продуктом, отметил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его мнению, стоимость путевок завышена, а некоторые маршруты затянуты:

«Это тот случай, когда нужны, если так можно выразиться, какие-то полевые эксперименты. Какие именно круизы пойдут, раскрутятся, будут пользоваться популярностью, к сожалению, заранее невозможно сказать. Самое важное, конечно, цена. Те программы, которые я видел, представляются немного дорогими. Здесь надо пробовать. Мы запустили в прошлом году такие туры, нам показалось, что на Северном Кавказе очень хороший спрос.

Вместе с тем такие предложения останутся достаточно нишевыми и не займут какого-то значительного места в общей структуре спроса. Конечно, в основном туристы предпочитают самолет».

Железнодорожные туры пользуются спросом в других странах, в том числе у состоятельных путешественников. Так, компания Rovos Rail предлагает двухнедельные поездки по африканскому континенту. В Индии популярен «Экспресс махараджей». В Европе компании продают путевки на «Восточный экспресс»: пассажирам обещают роскошное размещение, завтраки, обеды и дорогие вина. Ночь в отреставрированном вагоне конца XIX века стоит более $3 тыс.

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Алексей Нарышкин