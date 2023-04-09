Пригожин и МИД РФ поспорили по поводу российской помощи странам Африки

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Министерство иностранных дел России вступили в публичную дискуссию по поводу объемов российской поддержки стран Африки. МИД в ответ на критику предпринимателя, утверждавшего, что РФ не помогает Африке должным образом, перечислил в Telegram-канале список мероприятий, посвященных африканской повестке. Бизнесмен заявил, что предложенные МИДом темы для обсуждения носят дискуссионный характер. В Telegram-канале его пресс-служба привела список вопросов, «требующих срочного обсуждения на заседании СБ ООН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

7 апреля Евгений Пригожин прокомментировал планы «расширения присутствия ЧВК на Африканском континенте». В частности, он заявил о наличии в РФ «колоссального антироссийского лобби», одна из целей которого — ограничить возможность экспансии на Африканском континенте. Говоря о попытках развивать работу ЧВК в Африке, Евгений Пригожин сообщил о «палках в колеса везде, на каждом шагу», в том числе от Минобороны и МИД России.

«Как неоднократно заявляли, со стороны министерства готовы к самому широкому сотрудничеству с российскими предпринимателями и компаниями в контексте продвижения законных интересов российского бизнеса за рубежом»,— написали в ответ на заявление основателя ЧВК в Telegram-канале МИДа.

Кроме того, в публикации перечислили ближайшие мероприятия, посвященные африканской повестке, в которых примут участие представители РФ. Среди мероприятий упомянуты брифинг и консультации многопрофильной миссии ООН в Мали; брифинг и консультации миссии ООН по поддержке в Ливии, а также консультация миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. «Поэтому поссориться не получится. С любовью и вместе»,— заключили в МИДе.

На это господин Пригожин ответил, что «МИД РФ привносит в Совбез ООН свойственную государственным структурам РФ бюрократию, а правительства стран-союзников просят немедленных решений». Среди вопросов, которые он предлагает обсудить в СБ ООН:

темы, связанные с конфликтом на Украине;

объявление террористическими организаций, поддержавших теракты на территории РФ;

нарушение Францией воздушного пространства Мали и шпионаж;

освобождение политзаключенных в Судане (дело экс-президента Омара Башира);

ситуация в ЦАР (отмена оружейного эмбарго, восстановление ЦАР в Кимберлийском процессе, направление на ее территорию обзорной миссии процесса, вывод контингента МИНУСКА — миссии ООН);

ситуация в Сирии — нелегальное присутствие США на ее территории;

пересмотр санкций против Ирана, КНДР, Ливии и Эритреи;

вмешательство США в дела Ливии.

Также в публикации сказано, что отдельным письмом направлен список закрытых вопросов.

The New York Times в марте сообщала, что ЧВК «Вагнер» сохраняет в Африке от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. бойцов.

Эрдни Кагалтынов