NYT: военная операция на Украине не остановила продвижение России в Африку

Военная операция России на Украине не сказалась на деятельности Москвы по продвижению своих интересов в Африке, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, действующая в интересах РФ ЧВК «Вагнер» сохраняет на континенте от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: French Army / AP Фото: French Army / AP

Издание указывает, что успехи РФ на территории континента побуждают руководство США к более активным действиям. Так, в конце февраля американцы предупредили президента Чада о готовящемся на него (и трех его старших помощников) покушении, а также о том, что Москва активно поддерживает чадских повстанцев, разместившихся на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР).

«Решение США поделиться секретными разведданными с главой африканского государства демонстрирует, что администрация Байдена начала действовать в Африке более напористо, чтобы свести на нет успехи России на континенте. Соединенные Штаты руководствуются собственным примером – сценарием, развернутым на Украине, где их секретная информация позволила заранее раскрыть российские военные замыслы»,— пишет NYT.

Сейчас Москва планомерно замещает влияние Франции на территории ее бывших колоний в Африке, таких как Мали и ЦАР, утверждают источники издания. При этом если ранее ЧВК «Вагнер», которую контролирует Москва, укрепляла позиции уже действующих «авторитарных правителей», то теперь группа намерена свергать лидеров, стоящих у нее на пути, полагает NYT.

Ранее запрос руководству ЧВК «Вагнер» по теме событий в Чаде направлял автор соответствующей статьи, корреспондент Деклан Уолш. Ответ основателя компании Евгения Пригожина публиковал связанный с предпринимателем Telegram-канал «Кепка Пригожина».

«Господин Уолш, мы уже многократно отвечали на эти вопросы, что не имеем никакого отношения ни к чадским повстанцам, ни к господину Хамедти (вице-президент Суверенного совета Судана, генерал.—"Ъ"). Вы мелкий провокатор, который пытается высосать из пальца различные сюжеты об Африке»,— указывал господин Пригожин.

Усеченную версию реплики российского бизнесмена опубликовала и NYT. Правительственные структуры Чада на вопросы издания не ответили.

В феврале газета Financial Times сообщила, что за последние годы подконтрольные Евгению Пригожину компании заработали на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока сумму свыше $250 млн. (в распоряжении журналистов оказались финансовые сведения только до конца 2021).

Григорий Лейба