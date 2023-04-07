Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пригожин рассказал о помехах в деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал планы «расширения присутствия ЧВК на африканском континенте». В ответе, который опубликовала компания господина Пригожина «Конкорд» в соцсетях, он заявил о наличии в РФ «колоссального антироссийского лобби», одна из целей которого — ограничить возможность экспансии на африканском континенте. Говоря о попытках развивать работу ЧВК в Африке, Евгений Пригожин заявляет о «палках в колеса везде, на каждом шагу».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Там, где находятся подразделения ЧВК "Вагнер", мы сталкиваемся с колоссальными трудностями при взаимодействии с МИДом, с Министерством обороны, и с другими ведомствами. Американцы, французы и другие игроки на африканском континенте ведут себя в разы, в десятки, в сотни раз более активно, чем ведем себя мы»,— прокомментировал бизнесмен взаимодействие российской стороны с африканскими странами.

Владелец ЧВК утверждает, что Россия прикладывает недостаточно усилий на африканском направлении. «Посмотрите на ту же самую Ливию, где взаимоотношения с Россией были на высочайшем уровне еще два года назад. На сегодняшний день ситуация ушла в полную, тотальную депрессию. Ливийцы приходят и задают вопрос: "Где вы, русские? Куда вы делись?". Все задают один вопрос: "Куда вы, русские, делись?"» — утверждает бизнесмен.

При этом господин Пригожин пожаловался и на внутрироссийской противодействие работы ЧВК в Африке. «ЧВК “Вагнер” максимально, насколько возможно, ограничивают к ресурсам работы на африканском континенте. Мы не можем добиться самолетов, мы не можем добиться перелетов. Мы не можем добиться взаимодействия с различными структурами, начиная от Министерства обороны и других, для того, чтобы дальше развивать свою работу на территории Африки»,— заявляет господин Пригожин.

Бизнесмен пообещал эти препятствия преодолеть и «еще тысячу раз на похоронах этих негодяев потанцевать, прежде чем оставим свою идею освобождения африканского континента от западных захватчиков». В комментарии он упоминает такие страны, как Ангола, Ливия, ЮАР, однако в каких конкретно странах африканского континента представлена его ЧВК, не говорит.

В декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что подразделения ЧВК «Вагнер», которые работают в Африке, нарушают права человека. В начале 2023 года МИД Франции отрицал наличие связи между выводом войск из Африки и работой ЧВК «Вагнер». Тогда же Financial Times писала, что Евгений Пригожин заработал более $250 млн в Африке и на Ближнем Востоке. The New York Times в марте сообщала, что ЧВК «Вагнер» сохраняет на континенте от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. бойцов.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...