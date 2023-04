Пригожин рассказал о помехах в деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал планы «расширения присутствия ЧВК на африканском континенте». В ответе, который опубликовала компания господина Пригожина «Конкорд» в соцсетях, он заявил о наличии в РФ «колоссального антироссийского лобби», одна из целей которого — ограничить возможность экспансии на африканском континенте. Говоря о попытках развивать работу ЧВК в Африке, Евгений Пригожин заявляет о «палках в колеса везде, на каждом шагу».

«Там, где находятся подразделения ЧВК "Вагнер", мы сталкиваемся с колоссальными трудностями при взаимодействии с МИДом, с Министерством обороны, и с другими ведомствами. Американцы, французы и другие игроки на африканском континенте ведут себя в разы, в десятки, в сотни раз более активно, чем ведем себя мы»,— прокомментировал бизнесмен взаимодействие российской стороны с африканскими странами.

Владелец ЧВК утверждает, что Россия прикладывает недостаточно усилий на африканском направлении. «Посмотрите на ту же самую Ливию, где взаимоотношения с Россией были на высочайшем уровне еще два года назад. На сегодняшний день ситуация ушла в полную, тотальную депрессию. Ливийцы приходят и задают вопрос: "Где вы, русские? Куда вы делись?". Все задают один вопрос: "Куда вы, русские, делись?"» — утверждает бизнесмен.

При этом господин Пригожин пожаловался и на внутрироссийской противодействие работы ЧВК в Африке. «ЧВК “Вагнер” максимально, насколько возможно, ограничивают к ресурсам работы на африканском континенте. Мы не можем добиться самолетов, мы не можем добиться перелетов. Мы не можем добиться взаимодействия с различными структурами, начиная от Министерства обороны и других, для того, чтобы дальше развивать свою работу на территории Африки»,— заявляет господин Пригожин.

Бизнесмен пообещал эти препятствия преодолеть и «еще тысячу раз на похоронах этих негодяев потанцевать, прежде чем оставим свою идею освобождения африканского континента от западных захватчиков». В комментарии он упоминает такие страны, как Ангола, Ливия, ЮАР, однако в каких конкретно странах африканского континента представлена его ЧВК, не говорит.

В декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что подразделения ЧВК «Вагнер», которые работают в Африке, нарушают права человека. В начале 2023 года МИД Франции отрицал наличие связи между выводом войск из Африки и работой ЧВК «Вагнер». Тогда же Financial Times писала, что Евгений Пригожин заработал более $250 млн в Африке и на Ближнем Востоке. The New York Times в марте сообщала, что ЧВК «Вагнер» сохраняет на континенте от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. бойцов.

Мария Федотова