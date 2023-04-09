Белгородский губернатор сообщил об обстреле село Тишанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Тишанка Волоконовского района попало под обстрел вооруженных сил Украины. В результате обстрела никто не пострадал, повреждены оказались частные дома.

«Снарядами повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается обстрелам. На минувшей неделе Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах со стороны ВСУ почти ежедневно. Накануне, 8 апреля, губернатор рассказал, что в результате обстрела Шебекинского городского округа погибли десять коров.

Лусине Баласян