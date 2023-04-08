При обстреле села Архангельское Белгородской области погибли 10 коров

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Архангельское Шебекинского городского округа. По его словам, 12 снарядов попали на территорию коровника, из-за чего погибли 10 коров.

«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ»,— написал господин Гладков в Telegram. Село Архангельское находится в 5,5 км от российско-украинской границы.

Последнее время Белгородская область попадает под обстрелы почти ежедневно. 7 апреля снаряд попал в строящийся дом. 6 апреля системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Валуйском округе. 5 апреля было обстреляно село Новая Таволжанка. За день до этого на село сбросили два дрона. В результате власти решили эвакуировать жителей Новой Таволжанки на броневиках.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина