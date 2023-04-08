«Торпедо» обыграло «Факел» в матче РПЛ, одержав первую победу под руководством Клотета

Футболисты московского «Торпедо» победили воронежский «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала первой под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Торпедо» Фото: «Торпедо»

Прошедшая на стадионе «Лужники» встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Кухарчук (34), Нетфуллин (90+2).

В турнирной таблице «Торпедо» с 13 очками занимает 16-ю, последнюю строчку. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «Торпедо» в домашнем матче встретится со столичным «Спартаком» 15 апреля. «Факел» примет грозненский «Ахмат» 16 апреля.

22 марта «Торпедо» по соглашению сторон прекратил контракт с тренером Андреем Талалаевым, который возглавлял команду с октября 2022 года. 28 марта клуб объявил о назначении испанского специалиста.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «На “Торпедо” поставят опыт».

Мария Федотова