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Коммерсантъ FM
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На «Торпедо» поставят опыт

Спасать клуб назначен специалист, тренировавший более десяти команд, но нигде надолго не задержавшийся

Аутсайдер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо», которое занимает последнее место в текущем чемпионате страны, назначило новым главным тренером испанца Жозепа Клотета. Ранее 45-летний специалист работал не только на родине, но и в Швеции, Норвегии, Англии и Италии, хотя каких-то заметных успехов не добивался. Теперь ему предстоит спасать московский клуб от падения в первую лигу, с чем, по мнению руководства черно-белых, не справился Андрей Талалаев, недавно отправленный в отставку.

Как тренер Жозеп Клотет главным образом известен тем, что, когда возглавлял «Бирмингем Сити», работал с одной из ярчайших звезд английского футбола — еще совсем юным тогда Джудом Беллингемом

Как тренер Жозеп Клотет главным образом известен тем, что, когда возглавлял «Бирмингем Сити», работал с одной из ярчайших звезд английского футбола — еще совсем юным тогда Джудом Беллингемом

Фото: Bradley Collyer / EMPICS / PA Images / Getty Images

Как тренер Жозеп Клотет главным образом известен тем, что, когда возглавлял «Бирмингем Сити», работал с одной из ярчайших звезд английского футбола — еще совсем юным тогда Джудом Беллингемом

Фото: Bradley Collyer / EMPICS / PA Images / Getty Images

Перед матчем 21-го тура чемпионата России с занимающим второе место «Ростовом» «Торпедо», по-прежнему находящееся в критической ситуации и стоящее на вылет из РПЛ, объявило о назначении Жозепа Клотета своим новым главным тренером и спасателем. Со старта сезона это уже четвертый наставник, который будет руководить, пожалуй, самой слабой командой премьер-лиги.

Во всяком случае, пока никому из предшественников испанского специалиста не удалось опровергнуть это утверждение. Вот и Андрей Талалаев, несмотря на все усилия по перестройке состава и долгие подготовительные сборы в зимнее межсезонье, не сумел по большому счету сдвинуть «Торпедо» с мертвой точки. Да, сразу после возобновления чемпионата черно-белые зацепили одно очко в Краснодаре (2:2), но затем потерпели домашнее поражение от «Урала» (0:1). А в прошлом туре они сыграли вничью с «Пари Нижним Новгородом» в гостях (1:1). Правда, им повезло, что у соперника вышел на поле футболист, который должен был отбывать дисквалификацию, и, согласно регламенту турнира, нижегородцам присудили техническое поражение (0:3). Только таким образом «Торпедо» одержало свою вторую победу в чемпионате, после чего у него стало десять очков. До «Химок» москвичам уже всего три балла, но подмосковный клуб тоже располагается в зоне вылета, а вот их отставание от «Факела» и «Нижнего Новгорода» составляет семь и девять пунктов соответственно.

Получится ли у Клотета вывести торпедовцев хотя бы в зону стыковых матчей с представителями первой лиги, большой вопрос.

По крайней мере его резюме не дает такой уверенности. К 45 годам он уже больше 15 раз менял место работы, нигде не задерживаясь надолго.

Профессионально уроженец Барселоны в футбол не играл, а тренерскую карьеру начал в 24 года. Как правило, занимал второстепенные должности ассистента. После нескольких лет в Испании, в том числе сотрудничества с молодежной командой «Эспаньола», перебрался в Швецию («Мальмё», «Хальмстад»), а оттуда в Норвегию («Викинг»). С 2013 по 2020 год работал помощником главного тренера в разных английских клубах, в основном из низших дивизионов («Суонси», «Лидс», «Оксфорд», «Бирмингем»). В «Оксфорде» и «Бирмингеме» даже побыл главным. А затем у Клотета был итальянский период, когда ему предложили возглавить «Брешиа». Там у него не сложилось, как и потом в СПАЛе. Неудачным оказалось и последующее возвращение в «Брешиа». Известно также, что новый наставник «Торпедо» подрабатывал экспертом и комментатором в испанском отделении телеканала Sky Sports, а также штатным колумнистом в издании Marca.

По всей видимости, Клотет — креатура нового президента московского клуба Ярослава Савина, который и сам недавно занял свой пост.

С Талалаевым, которого приглашал бывший руководитель «Торпедо» Илья Геркус, Савин расстался очень быстро по взаимному соглашению сторон. С Клотетом, по данным «Спорт-Экспресса», он подписал контракт на два с половиной года.

«Мы вдохновлены согласием Жозепа принять наше предложение,— процитировала клубная пресс-служба президента "Торпедо".— У нового тренера большой опыт работы в Англии, Италии и Испании. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями. Именно в таком тренере мы нуждаемся для прогресса клуба и команды».

Как в футбольном клубе «Торпедо» расстались с главным тренером

Кто знает, возможно, в «Торпедо» вдохновились еще и примером другого испанского специалиста — Гильермо Абаскаля, который, тоже приехав в РПЛ в качестве ноунейма, неожиданно выстрелил со «Спартаком». Впрочем, у него, в отличие от Клотета, все-таки куда лучшие условия и инструментарий для достижения успеха.

Александр Ильин

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