Тайвань зафиксировал 42 истребителя Китая вблизи острова

Министерство обороны Тайваня сообщило в Twitter, что вблизи острова были обнаружены 8 китайских военных кораблей и 42 истребителя. Сегодня, 8 апреля, начались трехдневные учения Китая у острова в качестве «предостережения сепаратистским силам».

Как сообщили в Минобороны Тайваня, истребители типа J-10, J-11 и J-16 и корабли были замечены в зоне опознавания тайваньской противовоздушной обороны. При этом 29 самолетов пересекли срединную линию — фактическую границу в Тайваньском проливе.

Учения проводятся на фоне состоявшейся международной поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая транзитом посетила США. Она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Китай в ответ ввел санкции против американских Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана, которые предоставили площадки для визита.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».

Лусине Баласян