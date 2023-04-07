Главные новости за 7 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Более 500 человек подписали коллективное обращение против отмены школьных автобусов, которые едут из микрорайона Немецкая деревня в Краснодаре.
Глава Кубани заявил, что ни один солдат-срочник, отправленный на службу во время весеннего призыва, не будет направлен в зону спецоперации.
На территории хозяйства в станице Новоивановской Новопокровского района ввели карантин после вспышки лейкоза крупного рогатого скота.
МЧС Крыма опровергло сведения о пожаре со взрывами и детонацией боеприпасов в Симферополе. По данным ведомства, на самом деле пожар произошел на территории неиспользуемого здания птицефабрики.
Жители Краснодара заявили, что готовы сменить город проживания в случае, если уровень их зарплаты будет достигать 195 тыс. руб.
Певица Диана Арбенина не подтвердила отмену концерта в Краснодаре, объявив о переносе выступлений в нескольких городах.
Администрация Краснодара заключила новый контракт с ООО «Городские парковки». По нему подрядчик должен будет на платных муниципальных парковках на постоянной основе очищать номера машин от посторонних предметов.
Лабинский городской суд осудил гражданина Украины Евгения Чупина и гражданина Нигерии Георге Дестини Монди за то, что они выманили 700 тыс. руб. у жительницы Лабинска от имени британского певца Тома Оделла.
Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют запустить к лету 2023 года. Это произойдет на полгода раньше запланированного срока.
Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, ночью экстренно сел в аэропорту Сочи.
В Краснодарском крае в первом квартале обанкротились 3,5 тыс. граждан, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ближайшее время власти планируют открыть прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой. Уже проработаны варианты маршрутов из трех российских портов — Севастополя, Новороссийска и Санкт-Петербурга.
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