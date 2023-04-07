В Новопокровском районе ввели карантин по лейкозу скота

На территории хозяйства в станице Новоивановской Новопокровского района ввели карантин после вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Неблагополучным пунктом определена территория радиусом в 1,5 км от хозяйства, расположенного на улице Пионерской, 94.
С 6 апреля с территории эпизоотического очага запрещен вывоз животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой. Посещение территории очага заболевания также находится под запретом. Под запрет попали совместный удой больных и здоровых животных, совместный выпас скота, сбор крови инфицированных особей, проведение сельскохозяйственных ярмарок и контакт с больными и восприимчивыми животными. Карантин будет действовать до выполнения необходимых мер по устранению угрозы распространения заболевания.
Читайте нас в Telegram