В Новопокровском районе ввели карантин по лейкозу скота

На территории хозяйства в станице Новоивановской Новопокровского района ввели карантин после вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Неблагополучным пунктом определена территория радиусом в 1,5 км от хозяйства, расположенного на улице Пионерской, 94.

С 6 апреля с территории эпизоотического очага запрещен вывоз животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой. Посещение территории очага заболевания также находится под запретом. Под запрет попали совместный удой больных и здоровых животных, совместный выпас скота, сбор крови инфицированных особей, проведение сельскохозяйственных ярмарок и контакт с больными и восприимчивыми животными. Карантин будет действовать до выполнения необходимых мер по устранению угрозы распространения заболевания.

Анастасия Донскова

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