В Краснодаре более 500 человек подписали обращение против отмены школьных автобусов из Немецкой деревни

Более 500 человек подписали коллективное обращение против отмены школьных автобусов, которые едут из микрорайона Немецкая деревня в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил член инициативной группы жителей и автор петиции Александр Кондратенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратенко Фото: Александр Кондратенко

Как рассказал господин Кондратенко, информация о том, что школьные автобусы отменят к 1 сентября 2023 года, поступила от директоров школ. Теперь родителям придется либо отправлять детей на рейсовые автобусы, либо подвозить самим.

«Началась паника у родителей. Общественного транспорта по факту нет. У некоторых даже нет тротуаров, по которым можно дойти до общественного транспорта»,— подчеркивает в разговоре с корреспондентом «Ъ-Кубань» господин Кондратенко.

Сейчас, по данным из коллективного обращения (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), дети из микрорайона Сады Калинина, ЖК «Спортивная деревня», ЖК «Немецкая Деревня» и ЖК «Самолет» учатся в четырех школах: школе №68 (поселок Колосистый), школе №99 (Немецкая деревня), школе №106 (улица Марины Цветаевой, 4) и школе №102-ф (улица Конгрессная, 15/3). До последнего учебного года осуществлялся подвоз учеников этих заведений на школьных автобусах. В данных районах большое количество частного сектора, на некоторых дорогах нет тротуара, по которому можно выйти на остановку. Ходят до обозначенных школ всего два маршрута автобуса №55 с интервалом в 2,5 часа.

«Убедительно просим организовать и продолжить реализовывать подачу общего школьного подвоза к школам в Прикубанском округе (МАОУ СОШ №106 (ул. Цветаевой, д.4), школа №99 (Баварская, 14), 102ф (ул. Конгрессная, 15/3), МБОУ СОШ № 68 (ул. Звездная, 5) , в соответствии со статьями Федерального закона N124-ФЗ от 24.07.1998 (ред. от 29.12.2022) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ст. 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры для детей), т. к. вопрос касается безопасности, жизни и здоровья детей»,— говорится в обращении.

Олег Исаев

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