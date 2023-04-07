Украинца и нигерийца осудили на Кубани за мошенничество от имени британского певца

Лабинский городской суд приговорил гражданина Украины Евгения Чупина и гражданин Нигерии Георге Дестини Монди к 1 году и 2 месяцев и 1 году и 3 месяцам колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора суда, подсудимые действовали совместно с неустановленными лицами, один из которых под видом британского музыканта Тома Оделла вел переписку с жительницей Лабинска. Под предлогом покупки недвижимости для совместного проживания и разблокирования банковского счета, они убедили женщину перевести денежные средства. В общей сложности пострадавшая перевела более 700 тыс. руб. на счета, которые принадлежат Чупину. Чупин часть денег оставил себе, а часть Монди. Обвиняемых задержали в Москве.

В ходе судебного заседания обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, пообещав не совершать ничего противозаконного впредь.

Суд признал их виновными по ч.5 ст.33 УК РФ (пособничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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