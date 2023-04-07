В Краснодаре на платных парковках начнут регулярно очищать номера машин от посторонних предметов

7 апреля администрация Краснодара заключила с ООО «Городские парковки» контракт. По нему подрядчик должен будет на платных муниципальных парковках на постоянной основе очищать номера машин от посторонних предметов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мы просим краснодарцев соблюдать правила пользования муниципальными платными парковками, и с нашей стороны должны быть предприняты меры, чтобы плата за пользование парковочным местом была удобна для каждого»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Контракт будет действовать до 30 ноября 2025 года. Специалисты компании будут собирать информацию о припаркованных на платных парковках автомобилях и очищать их номера для фото и видеофиксации.

В задачи подрядчика также будет входить ремонт паркоматов, поддержка резерва термобумаги и объема парковочных карт, внешнего вида парковок и работоспособности интернет-портала. Кроме того, «Городские парковки» должны будут технически поддерживать мобильное приложение «Парковки Краснодара» для оплаты мест, обрабатывать звонки и сообщения, поступающие в диспетчерский центр и через форму обратной связи.

Подписанный документ также предполагает проведение подрядчиком модернизации оборудования парковок со шлагбаумами. На них установят камеры распознавания номеров машин.

Сегодня в Краснодаре работают около 240 платных муниципальных парковок. Они рассчитаны более чем на 10 тыс. мест.

Татьяна Ручкина

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