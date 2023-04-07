Через Севастополь и Новороссийск могут открыть транспортный коридор между РФ и Венесуэлой

В ближайшее время планируют открыть прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой. Уже проработаны варианты маршрутов из трех российских портов — Севастополя, Новороссийска и Санкт-Петербурга, сообщил «РИА Новости» глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он отметил, что федеральные сельсоветы Латинской Америки хотят сотрудничать. По его словам, они уже предоставили планы о том, что им необходимо.

«Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный»,— отметил Роман Фроленко.

Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, где расположен зерновой терминал на 250 тыс. тонн. По словам главы российско-венесуэльской торговой палаты, уже разработан проект его увеличения. Кроме того, в порту находится терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Роман Фроленко отметил, что России уже предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram