Жители Краснодара заявили, что готовы переехать в другой город ради зарплаты 195 тысяч рублей

Жители Краснодара заявили, что готовы сменить город проживания в случае, если уровень их зарплаты будет достигать 195 тыс. руб. Данные содержатся в исследовании группы «АльфаСтрахование».

Такую сумму также озвучили респонденты из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы и Новосибирска. Доля опрошенных составила 54%.

За меньшую сумму (от 140 до 170 тыс. руб.) согласились бы переехать 22% респондентов. 11% участников опроса согласны сменить город проживания за оплату труда в размере 100–120 тыс. руб.

Для 37% опрошенных увеличения заработной платы недостаточно для принятия решения о переезде. Помимо заработной платы они хотели бы получать компенсацию аренды жилья. Среди общего числа участников опроса 20% заявили, что готовы платить за квартиру самостоятельно.

«Как мы видим, основной стимул — материальное вознаграждение, в том числе соцпакет, когда потенциальный сотрудник будет уверен в том, что изменения будут обоснованы и финансово подкреплены. Но, конечно, важен и сам фактор того, что люди готовы к переездам ради хороших позиций и собственного развития»,— отметила директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова.

Участники опроса отметили необходимость включения соцпакета в предложение о трудоустройстве с переездом. Для 58% важным условием оказалось оформление страховки ДМС. О готовности сменить город проживания при условии получения руководящей должности заявили 27% опрошенных. Еще 11% не готовы рассматривать радикальный переезд, к примеру, в северные регионы.

Анастасия Донскова

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