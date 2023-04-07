Краснодарский край занял третье место в России по числу банкротств физлиц

Кубань попала в тройку лидеров по абсолютному числу банкротств физических лиц. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

За первые три месяца в крае зафиксировано 3,5 тыс. обанкротившихся физлиц, что на 33,5 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю регион занял третье место по России. Рейтинг лидеров открывает Москва, которая год назад уступала Краснодарскому краю и Московской области. В столице зафиксировано 3,63 тыс. новых дефолтов, или на 45,5% больше, чем год назад. Московская область расположилась на втором месте (3,6 тыс., +41,2%).

«Темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику. К примеру, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году, по данным Росстата»,— отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства кубанцев — 139. Это на 104,4% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Механизм судебного банкротства в России действует с октября 2015 года, а внесудебного — с сентября 2020 года. Судебное банкротство позволяет гражданину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. руб., но платно и при этом раз в пять лет. Внесудебное банкротство физлицо может провести бесплатно через МФЦ раз в десять лет только при наличии задолженности от 50 до 100 тыс. руб.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram