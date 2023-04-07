В Крыму опровергли сведения о пожаре со взрывами и детонацией боеприпасов в Симферополе

Сведения о пожаре с детонацией снарядов и взрывами в Симферополе оказались недостоверными. По данным ГУ МЧС России по республике, пожар произошел на территории неиспользуемого здания птицефабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Информация о возгорании здания с боеприпасами распространилась в украинских пабликах. В ведомстве сообщили, что сообщение о возгорании в селе Перово в районе Симферополя поступило 6 апреля в 21:08. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 400 кв. м. Пожар локализовали к 22:35, полностью устранили в 02:00.

При тушении были задействованы 20 человек и пять единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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