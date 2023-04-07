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Коммерсантъ FM
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Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей

На торгах на Мосбирже курс юаня превысил 12 руб./юань впервые с 21 апреля 2022 года, следует из данных платформы. К 09:06 мск юань торговался по курсу 12,01 руб./юань, подорожав на 1,78% с открытия торгов. К 09:10 мск курс юаня замедлился до 11,97 руб./юань.

К 9:11 мск доллар торгуется по курсу 82,36 руб./$, (+1,21% с открытия торгов), евро — 90,08 руб./€, увеличившись (+1,04%).

Рубль слабеет на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры с увеличением импортных операций, ожидания оттока капитала, в том числе из-за выхода западных компаний. Сегодня, 7 апреля, на утренних торгах курс доллара поднялся выше 82 руб./$, евро — выше 90 руб./€ впервые с апреля 2022 года. По оценкам экспертов, в ближайшее время курс доллара вырастет до значений 83–84 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о ситуации с рублем — в материале «Ъ» «Рубль на властном слове».

Олеся Павленко

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