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Коммерсантъ FM
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В марте 80% заявок на разрешение на работу в Сербии было от россиян

На фоне притока в Сербию россиян в марте число заявок на временную регистрацию выросло до 10 тыс., заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, также было подано 5 тыс. заявок на разрешение на работу, из них 80% — от россиян. Он добавил, что в Белграде они уже стали «значительной частью населения» и довольны оказанным приемом.

«В этом большом несчастье украинского и российского народов есть то, в чем мы можем им помочь, и себе очень сильно помочь. Эти молодые люди, которые прибыли большей частью из России, произвели рекорд в марте — у нас почти 10 тыс. заявок на годовую регистрацию пребывания, только за один месяц, точнее 9 840»,— рассказал он в эфире радио и телевидения Сербии (цитата по «РИА Новости»).

По данным Агентства хозяйственного регистра, в 2022 году россияне открыли в Сербии 1034 юрлица, также было зарегистрировано 3224 индивидуальных предпринимателя из РФ, большинство — в сфере IT. Число приехавших в прошлом году в Сербию россиян оценивается почти в 200 тыс. человек.

По данным Росстата на 6 сентября 2022 года, за прошедший год из России выехали 419 тыс. человек, что вдвое превысило показатели 2021-го. В частности, в Армению из РФ в прошлом году переехало более 100 тыс. человек. Кроме того, россияне получили больше всего видов на жительство в Турции среди других иностранцев.

Лаура Кеффер

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