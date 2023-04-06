Верховный суд оставил в силе приговор ГИБДД

МВД удалось доказать в Верховном суде (ВС) законность регламента по сдаче экзаменов на водительские права. Обратившаяся в суд жительница Калининграда Ольга Попова не справилась с одним из упражнений и увидела причину своей неудачи в регламенте, который, по ее мнению, противоречит постановлению правительства. Она также считает, что у граждан должен быть выбор, где выполнять упражнения — на площадке или в городе. Представители МВД заявили, что госпожа Попова, с 2016 года семь раз неудачно сдававшая теоретическую часть экзамена и восемь — практику, «неверно трактует документы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело Ольги Поповой, пытавшейся сдать экзамен в ГИБДД 12 февраля 2022 года в Калининграде. Она не смогла поставить машину задним ходом на парковку с поворотом в 90 градусов (это упражнение еще называют «заезд в гараж»). Экзамен проводился на улице с парковочными местами, отделенными от дороги бордюром: машина у госпожи Поповой глохла, пытаясь заехать на него. Инспектор поставил оценку «не сдал», Ольга Попова обратилась в местные суды. Она считает, что упражнение нужно выполнять на площадках либо оно должно быть обозначено в экзаменационном маршруте, а этого сделано не было. В ВС госпожа Попова обратилась после неудач в нижестоящих судах.

Она требовала отменить пункт регламента по приему экзаменов (содержится в приказе МВД №80), согласно которому упражнение, с которым она не справилась, выполняется «на участках дорог с малоинтенсивным движением с использованием размеченных мест». Ольга Попова считает, что эта норма «ограничивает» возможности сдающих и противоречит постановлению правительства №1097 (им закреплены правила проведения экзаменов). В нем перечислены все места, где проверяются навыки водителей, включая «закрытые площадки, участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог». Ольга Попова считает, что у граждан должно быть право выбора, где выполнять упражнения.

Заявитель неверно толкует нормы, пояснила представитель МВД в ВС Юлия Сафонова: на самом деле только ГИБДД может выбирать, где проводить экзамен — на площадке или в городском движении.

В постановлении правительства №1097 лишь описаны все возможные варианты, регламент же содержит конкретику. Упражнение «заезд в гараж задним ходом» выполняется на улицах с парковочными местами, а если их нет, то можно это делать на площадке с разметкой. Юлия Сафонова напомнила, что с 1 апреля 2021 года был введен единый экзамен (вместо ранее отдельных «площадки» и «города»), и подчеркнула, что кандидат в водители выбирать место проверки навыков не может. Юлия Сафонова также сообщила, что госпожа Попова пытается получить права с 2016 года: она семь раз сдавала теорию и восемь раз — практический экзамен. “Ъ” связаться с заявительницей в четверг не смог. Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД России Николай Гиляков добавил в суде, что после объединения экзаменов смертность в ДТП с участием начинающих водителей сократилась: по итогам 2022 года — на 6%. При этом, по его словам, лишь 10% водителей сдают практический экзамен с первого раза. Судья ВС Сергей Нефедов, заслушав стороны, в удовлетворении иска отказал.

Обсуждавшийся на заседании приказ МВД между тем ждут изменения. Еще в 2021 году правительство обязало все ведомства переиздать регламенты по предоставлению госуслуг в цифровом виде: власти, как поясняли в Минэкономики, хотят создать «цифровую экосистему нормотворчества», упрощающую процесс принятия документов, сокращающую сроки согласования и т. д. Регламент ГИБДД по сдаче экзаменов должен перейти в «цифру» до конца года, также ведомство хочет поправить и часть правил с учетом предложений автошкол.

Иван Буранов