Инвесторы выезжают на парковки

Количество парковок в столичных новостройках упало до пятилетнего минимума. Собеседники “Ъ FM” полагают, что предложение будет и дальше сокращаться, но вместе с тем расти и цены. В таких условиях машино-места могут стать привлекательнее для инвестиций, особенно в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас на одно парковочное место там приходится три квартиры, подсчитали в компании Asterus. А как обстоят дела с парковкой в остальных новостройках? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Количество парковочных мест в столице сократилось до уровня 2018 года. Хуже всего ситуация в домах комфорт-класса. Там падение превысило 30%, и в итоге на одно место приходится примерно семь квартир. В домах бизнес-класса — три. Аналитики компании Asterus зафиксировали несколько основных причин. Во-первых, общественный транспорт стал гораздо доступнее. А чем ближе, например, метро, тем меньше по нормативам застройщики могут создавать машино-мест. Да и в целом жизнь изменилась, говорит руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков:

«Машино-места в городе — это все-таки роскошь, особенно в кризисные времена. Еще один фактор заключается в развитии каршеринга, он влияет на принятие решений о покупке машины и машино-места, особенно среди молодежи. Все это отражается в статистике продаж».

В таких условиях создание и обслуживание парковочных зон для застройщиков становится серьезной обузой. Ведь даже сейчас в некоторых элитных жилых комплексах машино-места могут не продаваться по несколько лет. К тому же с апреля 2022 года произошло серьезное падение спроса, следует из данных платформы bnMAP.pro. А по оценкам столичного Росреестра, всего за год интерес к машино-местам упал на 26%. При этом председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова отмечает, что еще несколько лет назад ситуация с доступностью парковок в жилых комплексах была гораздо хуже:

«Лишь 18% проектов новостроек в Москве вообще не имеют паркинга. А год назад было 7%. Самое дешевое машино-место в столичной новостройке — это 717 тыс. руб., самое дорогое парковочное место в элитном комплексе — 11 млн руб. Но год назад оно стоило 13,5 млн руб».

Однако, судя по данным Росреестра, средняя сумма сделки по покупке машино-места в столице, наоборот, выросла на 16% — до более чем 2,5 млн руб. В условиях роста издержек застройщики будут вынуждены либо еще сильнее повышать цены, либо постепенно снижать их количество. И в первую очередь предложение будет сокращаться в жилых комплексах бизнес-класса. Поэтому член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев считает, что в новых проектах к машино-местам стоит присмотреться прежде всего с точки зрения инвестиций:

«Машино-мест больше не станет, особенно если мы говорим про районы внутри ТТК или прилегающие к нему. Цены будут расти, особенно если это новостройки.

Это позволит покупать машино-места инвесторам и сдавать их, потому что арендная плата тоже будет расти. Например, для объекта эконом-класса получится доходность порядка 10% годовых».

Однако нужно учитывать, что иногда спрос на аренду машино-мест может иметь сезонный характер. И в этом случае эксперты говорят, что стоит подстраховаться выкупом кладовых помещений — там вещи на лето по дачам не разъезжаются.

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