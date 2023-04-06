Брянский губернатор сообщил о повреждении 10 домов в поселке Запесочье в результате обстрела

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле со стороны Украины поселка Запесочье в Погарском районе региона. По его данным, в результате обстрела повреждены 10 домов, никто из местных жителей не пострадал.

«Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По словам господина Богомаза, в настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.

Накануне, 4 апреля, Александр Богомаз сообщал о об обстреле Вооруженными силами Украины Суземского района Брянской области. В результате обстрела пострадал один человек. 3 апреля брянский губернатор сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание военкомата и отдела МВД в городе Севске, в результате обстрела никто не пострадал.

В приграничном регионе действуют режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Александр Кислов