Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брянский губернатор сообщил о повреждении 10 домов в поселке Запесочье в результате обстрела

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле со стороны Украины поселка Запесочье в Погарском районе региона. По его данным, в результате обстрела повреждены 10 домов, никто из местных жителей не пострадал.

«Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По словам господина Богомаза, в настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.

Накануне, 4 апреля, Александр Богомаз сообщал о об обстреле Вооруженными силами Украины Суземского района Брянской области. В результате обстрела пострадал один человек. 3 апреля брянский губернатор сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание военкомата и отдела МВД в городе Севске, в результате обстрела никто не пострадал.

В приграничном регионе действуют режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Александр Кислов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...