Пожар в здании Минобороны в центре Москвы потушен

Пожарные потушили возгорание в здании Минобороны на улице Знаменка в Москве, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Его причиной стало возгорание чайника, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19:29. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

«Причиной пожара в здании Минобороны стало загорание бытового прибора — чайника»,— сказал собеседник ТАСС в экстренных службах. Ранее ТАСС сообщал, что предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электросети.

О пожаре в здании Минобороны на Знаменке,19 сообщил ТАСС сегодня вечером, 5 апреля. Возгорание началось на третьем этаже, сотрудников эвакуировали. Согласно данным на сайте ведомства, по этому адресу находится департамент военного имущества. Минобороны подтвердило информацию о пожаре.

Олеся Павленко