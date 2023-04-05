ТАСС: задержанного пилота в Брянской области вели по средствам связи

Украинского пилота, задержанного в Брянской области, вели по средствам связи. По предварительным данным, самолет был один. При обыске у пилота обнаружили бронежилет и автомат, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

«Предположительно пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его слов, ему обещали 50 тыс. гривен»,— сказал собеседник ТАСС.

Сегодня, 5 апреля, погрануправление ФСБ сообщило о крушении украинского легкомоторного самолета в Брянской области. Его пилота задержали, с ним проводится разбирательство, говорили спецслужбе.

Telegram-каналы Baza и Mash опубликовали видео с, как утверждается, задержанным пилотом. Человек на видео представился Александром Морозовым. По его словам, он работает гражданским пилотом.

Он утверждал, что выполнял задание, за которое должен был получить 50 тыс. гривен. По его словам, его попросили заснять местность и проверить работу украинской ПВО, из-за чего у него с собой был бронежилет и автомат. «Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет»,— говорит человек на видео.

Человек на видео утверждал, что должен был лететь на юг Украины и не знал, что вошел в российское воздушное пространство. Как пишет Mash, приборы навигации были отключены во время полета удаленно. По информации Baza, следствие считает, что украинец проводил разведку для ВСУ.

Что происходит на 406-й день после ввода России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко