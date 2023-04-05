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Коммерсантъ FM
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В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилота задержал погранотряд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск»,— сказано в сообщении ФСБ.

Инцидент произошел сегодня, 5 апреля. В ФСБ утверждают, что пилотом был гражданин Украины, он попытался скрыться на украинскую территорию. В отношении пилота проводится разбирательство, по итогам которого будет принято процессуальное решение. Других подробностей не приводится.

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