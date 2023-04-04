Детский омбудсмен Львова-Белова сообщила о поисках замещающей семьи для Марии Москалевой

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Марию Москалеву, которая оказалась в приюте после того, как ее отца обвинили по статье о дискредитации армии, может забрать замещающая семья. По словам уполномоченной, родственники девочки пока отказываются ее взять.

«Я встречалась с кровными родственниками, пока близкие отказываются взять Машу в силу резонансности ситуации. Я так понимаю, что они не особо общались, но у нас есть несколько претендентов на должности замещающей семьи, причем одна семья, с которой Мария общается и готова к ним перейти»,— сообщила госпожа Львова-Белова на брифинге в МИДе (цитата по «РИА Новости»).

Алексей Москалев, который воспитывал Марию один в городе Ефремове Тульской области, в декабре 2022 года был обвинен по ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В марте мужчину заключили под домашний арест, а его дочь-шестиклассницу забрали в приют в Ефремове.

До этого мужчину оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ (за комментарий в соцсети) в апреле 2022 года. Ранее администрация школы, где училась его дочь, пожаловалась на рисунок девочки на уроке ИЗО, на котором были изображены женщина с ребенком, флаги Украины, России и ракеты.

28 марта 2023 года Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора, после чего его задержали в Минске.

Подробнее — в материале «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Анастасия Ларина