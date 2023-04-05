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Коммерсантъ FM
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«Сергей Волков вытащил все, что летело в створ»

Владимир Осипов — о матчах Кубка России

«Динамо» вылетело из розыгрыша, московский клуб проиграл на своем поле команде Первой лиги — «Акрону» из Тольятти. Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти динамовцы забили лишь однажды. Проиграл в Кубке России и «Спартак». Красно-белые уступили «Уралу» (1:2), но, несмотря на это, продолжат борьбу за трофей из-за особенностей регламента турнира. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Акрон» из Тольятти — команда молодая. Клуб был основан в 2015-м и существует на частные деньги, играет в первой лиге и обходится достаточно скромным бюджетом — 500 млн руб. в год. Для сравнения, у «Динамо» — 7 млрд руб. Просто деньги на ветер в Тольятти не бросают и порой находят на рынке, причем совершено бесплатно, таких игроков, которые в итоге делают результат. При этом сумасшедшие призовые в клубе не предусмотрены.

Как «Урал» победил «Спартак»

Как «Урал» победил «Спартак»

Например, за победу над «Торпедо» футболисты «Акрона» получили по 180 тыс. руб. Примерно столько же заплатили за победу над «Локомотивом», возможно, за «Динамо» дадут больше. Все-таки за выход в следующий этап Кубка России клуб получит почти 5,5 млн руб. Причем останавливаться на этом никто из игроков «Акрона» не собирается, уверяет полузащитник Сергей Макаров:

«Мы понимаем, на что способны, как играем. Если для кого-то это было чудо, то для нас точно нет».

Стоит сказать, что подержать свою команду из Тольятти приехало 2,5 тыс. человек. Такое даже у топ-клубов в нашей стране бывает нечасто. «Динамо», например, в гостевых играх о такой поддержке может только мечтать. Наверное, как и о таком тренере. «Акрон» возглавляет Евгений Калешин, и не просто так после вылета «Динамо» из Кубка России наставника бело-голубых спросили об отставке. Ничего внятного Славиш Йоканович, естественно, не сказал, но к его работе много вопросов, уверен футбольный эксперт Владимир Быстров:

« У Йокановича собрались одни их лучших молодых футболистов. При нем они деградировали — это факт. И иностранцы в "Динамо" сильные, но они тоже себя не показывают с лучшей стороны. Наверное, это уже не звоночек, а колокол какой-то».

Так или иначе, но «Динамо» завешает борьбу за Кубок России, а тольяттинская команда проходит дальше, только вот новая система розыгрыша турнира до сих пор ясна далеко не всем. И в какую стадию вышел клуб, вратарь «Акрона» Сергей Волков так и не понял:

«Я до сих пор так и не понял, где мы, в какой стадии турнира находимся».

Главное, Волков вытащил все, что летело в створ во время матча, и стал героем серии пенальти. С таким голкипером шансы «Акрона» на очередную сенсацию повышаются. Кстати, что касается следующей стадии, то официально она называется так — «второй полуфинальный этап "Пути регионов"».

Как «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России

Как «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России

Здесь «Акрон» может встретиться с победителем пары «Ростов»—«Краснодар» или со «Спартаком», который вылетел из «Пути РПЛ», проиграв «Уралу» (1:2). Судя по последним матчам, у «Спартака» немало проблем, но, во-первых, команда приехала в Екатеринбург без лидеров атаки, а, во-вторых, на трибунах стадиона собралось 25 тыс. болельщиков, которые неистово поддерживали своих. Именно благодаря этой поддержке клуб вышел в финальную стадию «Пути РПЛ», уверен наставник «Урала» Виктор Гончаренко:

«Первый раз мы видим столько много болельщиков на трибунах. Хотелось бы верить, что это не из-за Fan ID, не из-за "Спартака". Надеюсь, болельщики чувствуют — команда может победить. Они приходят, поддерживают футболистов, поэтому большое им спасибо. Во многом благодаря им мы прошли дальше».

5 апреля определится соперник «Урала» в финале «Пути РПЛ». Это будет либо ЦСКА, либо «Крылья Советов». Первый матч в Самаре завершился вничью (2:2), так что сегодня любая ничья приведет к серии пенальти. Дополнительное время в Кубке России не предусмотрено. Встреча ЦСКА— «Крылья Советов» начнется в 19:30. Прямую трансляцию с домашнего стадиона армейцев будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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