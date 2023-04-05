«Сергей Волков вытащил все, что летело в створ»

«Динамо» вылетело из розыгрыша, московский клуб проиграл на своем поле команде Первой лиги — «Акрону» из Тольятти. Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти динамовцы забили лишь однажды. Проиграл в Кубке России и «Спартак». Красно-белые уступили «Уралу» (1:2), но, несмотря на это, продолжат борьбу за трофей из-за особенностей регламента турнира. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Акрон» из Тольятти — команда молодая. Клуб был основан в 2015-м и существует на частные деньги, играет в первой лиге и обходится достаточно скромным бюджетом — 500 млн руб. в год. Для сравнения, у «Динамо» — 7 млрд руб. Просто деньги на ветер в Тольятти не бросают и порой находят на рынке, причем совершено бесплатно, таких игроков, которые в итоге делают результат. При этом сумасшедшие призовые в клубе не предусмотрены.

Например, за победу над «Торпедо» футболисты «Акрона» получили по 180 тыс. руб. Примерно столько же заплатили за победу над «Локомотивом», возможно, за «Динамо» дадут больше. Все-таки за выход в следующий этап Кубка России клуб получит почти 5,5 млн руб. Причем останавливаться на этом никто из игроков «Акрона» не собирается, уверяет полузащитник Сергей Макаров:

«Мы понимаем, на что способны, как играем. Если для кого-то это было чудо, то для нас точно нет».

Стоит сказать, что подержать свою команду из Тольятти приехало 2,5 тыс. человек. Такое даже у топ-клубов в нашей стране бывает нечасто. «Динамо», например, в гостевых играх о такой поддержке может только мечтать. Наверное, как и о таком тренере. «Акрон» возглавляет Евгений Калешин, и не просто так после вылета «Динамо» из Кубка России наставника бело-голубых спросили об отставке. Ничего внятного Славиш Йоканович, естественно, не сказал, но к его работе много вопросов, уверен футбольный эксперт Владимир Быстров:

« У Йокановича собрались одни их лучших молодых футболистов. При нем они деградировали — это факт. И иностранцы в "Динамо" сильные, но они тоже себя не показывают с лучшей стороны. Наверное, это уже не звоночек, а колокол какой-то».

Так или иначе, но «Динамо» завешает борьбу за Кубок России, а тольяттинская команда проходит дальше, только вот новая система розыгрыша турнира до сих пор ясна далеко не всем. И в какую стадию вышел клуб, вратарь «Акрона» Сергей Волков так и не понял:

«Я до сих пор так и не понял, где мы, в какой стадии турнира находимся».

Главное, Волков вытащил все, что летело в створ во время матча, и стал героем серии пенальти. С таким голкипером шансы «Акрона» на очередную сенсацию повышаются. Кстати, что касается следующей стадии, то официально она называется так — «второй полуфинальный этап "Пути регионов"».

Здесь «Акрон» может встретиться с победителем пары «Ростов»—«Краснодар» или со «Спартаком», который вылетел из «Пути РПЛ», проиграв «Уралу» (1:2). Судя по последним матчам, у «Спартака» немало проблем, но, во-первых, команда приехала в Екатеринбург без лидеров атаки, а, во-вторых, на трибунах стадиона собралось 25 тыс. болельщиков, которые неистово поддерживали своих. Именно благодаря этой поддержке клуб вышел в финальную стадию «Пути РПЛ», уверен наставник «Урала» Виктор Гончаренко:

«Первый раз мы видим столько много болельщиков на трибунах. Хотелось бы верить, что это не из-за Fan ID, не из-за "Спартака". Надеюсь, болельщики чувствуют — команда может победить. Они приходят, поддерживают футболистов, поэтому большое им спасибо. Во многом благодаря им мы прошли дальше».

5 апреля определится соперник «Урала» в финале «Пути РПЛ». Это будет либо ЦСКА, либо «Крылья Советов». Первый матч в Самаре завершился вничью (2:2), так что сегодня любая ничья приведет к серии пенальти. Дополнительное время в Кубке России не предусмотрено. Встреча ЦСКА— «Крылья Советов» начнется в 19:30. Прямую трансляцию с домашнего стадиона армейцев будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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