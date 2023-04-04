«Акрон» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу на выезде встречался с московским «Динамо». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказался коллектив из Самарской области.

«Динамо» стало третьим московским клубом, проигравшим «Акрону» в нынешнем розыгрыше кубка страны. Ранее тольяттинский коллектив переиграл «Торпедо» со счетом 2:0, а также в серии пенальти одолел «Локомотив».

«Акрон» продолжает борьбу за Кубок России, «Динамо» закончило выступление в турнире.

Андрей Сазонов