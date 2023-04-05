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Коммерсантъ FM
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ВЦИОМ: 30% россиян верят в скорое восстание машин из-за развития нейросетей

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 59% не верят, что в ближайшие 50 лет нейросети выйдут из-под контроля и произойдет восстание машин. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов. В невозможность восстания машин чаще верят те, кто хорошо разбирается в нейросетях (73%), опрошенные 18–24 лет и 25–34 лет (76% и 74%), а также активные пользователи интернета (72%).

В целом о нейросетях знают 63% россиян. 51% «что-то слышали о них», 12% респондентов хорошо разбираются в теме. 37% впервые услышали о нейросетях во время опроса. 40% относятся к нейросетям нейтрально, 35% — положительно, 20% — отрицательно. С результатами работы нейросетей знакомы 28% россиян, 1% использовали нейросети для развлечения. 69% респондентов не верят, что подобные технологии способны заменить человека. Обратную точку зрения разделяют 19%.

Как показал опрос, типичный россиянин, одобряющий нейросети — это мужчина 18–24 или 25–34 лет с высшим образованием, живущий в Москве или Санкт-Петербурга, активный пользователь интернета. Среди тех, кто негативно относится к этой теме, больше всего женщин 45–59 лет, характеризующие свое материальное положение как плохое и предпочитающих телевизор.

Опрос проводился 2 апреля по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В марте некоммерческая организация Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом приостановить эксперименты с искусственным интеллектом (ИИ). Речь идет о системах более мощных, чем GPT-4, так как их интеллект «конкурирует с человеческим» и может представлять серьезную опасность для общества, считают эксперты. Документ подписали более тысячи представителей отрасли, в их числе — глава SpaceX и Tesla Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс также призвал не останавливать эксперименты с ИИ. В Кремле сказали, что в России будут развивать ИИ, но потребуется его регулирование.

Лаура Кеффер

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