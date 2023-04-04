Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Билл Гейтс призвал не останавливать эксперименты с искусственным интеллектом

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что остановка исследований искусственного интеллекта не решит возможных проблем, которые могут ожидать человечество. Так Билл Гейтс ответил на открытое письмо сооснователей Apple, Skype и Pinterest, гендиректора SpaceX и Tesla с просьбой приостановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом.

Фото: Justin Tallis / Pool / AP

Фото: Justin Tallis / Pool / AP

«Я не очень понимаю, кто именно должен остановить эксперименты, зачем — и все ли страны в мире на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений»,— сказал господин Гейтс, его слова приводит агентство Reuters.

По словам сооснователя Microsoft, даже пауза на шесть месяцев не поможет мировому рынку разработок в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, приостановка работы конкретной группы исследователей не решит сложности, с которыми может столкнуться индустрия.

Открытое письмо, подписанное главами крупнейших мировых технологических корпораций, было опубликовано 29 марта. В нем исследователи призвали ввести всемирный мораторий на полгода на обучение систем искусственного интеллекта, которые были бы мощнее GPT-4. Как говорится в открытом письме, неограниченное развитие искусственного интеллекта, который может выполнять «человеческие» задачи, ставит человечество перед угрозой. Письмо подписали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...