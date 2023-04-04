Билл Гейтс призвал не останавливать эксперименты с искусственным интеллектом

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что остановка исследований искусственного интеллекта не решит возможных проблем, которые могут ожидать человечество. Так Билл Гейтс ответил на открытое письмо сооснователей Apple, Skype и Pinterest, гендиректора SpaceX и Tesla с просьбой приостановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Tallis / Pool / AP Фото: Justin Tallis / Pool / AP

«Я не очень понимаю, кто именно должен остановить эксперименты, зачем — и все ли страны в мире на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений»,— сказал господин Гейтс, его слова приводит агентство Reuters.

По словам сооснователя Microsoft, даже пауза на шесть месяцев не поможет мировому рынку разработок в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, приостановка работы конкретной группы исследователей не решит сложности, с которыми может столкнуться индустрия.

Открытое письмо, подписанное главами крупнейших мировых технологических корпораций, было опубликовано 29 марта. В нем исследователи призвали ввести всемирный мораторий на полгода на обучение систем искусственного интеллекта, которые были бы мощнее GPT-4. Как говорится в открытом письме, неограниченное развитие искусственного интеллекта, который может выполнять «человеческие» задачи, ставит человечество перед угрозой. Письмо подписали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

Анастасия Ларина