Самый гуманный труд в мире

Депутаты парламента Башкирии внесли в Госдуму законопроект об ответственности заключенных за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. Депутат Госдумы от республики Рафаэль Марданшин заявил «Ъ», что ко второму чтению в проекте могут прописать наказание за невыполнение заключенным трудовой нормы. Собеседники «Ъ» уверены, что законопроект создает дополнительные возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденные во время работы в колонии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Осужденные во время работы в колонии

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Курултай Башкирии предлагает изменить ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы». Сейчас она запрещает осужденным прекращать работу даже для разрешения трудовых конфликтов — это считается злостным нарушением. Инициатива Курултая Башкирии приравнивает к отказу от работы ее ненадлежащее выполнение. «Это позволит применять меры взыскания к той категории осужденных, которые имитируют трудовую деятельность, фактически не выполняя предложенную им работу»,— говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что «в процессе исправления осужденного немаловажным фактором успеха является не только само привлечение его к работе, но и обеспечение надлежащего исполнения осужденным своих трудовых обязанностей».

Добавим, за нарушение установленного порядка отбывания наказания УИК РФ предусматривает несколько видов наказания: выговор, дисциплинарный штраф до 2 тыс. руб., помещение в штрафной изолятор до 15 суток, перевод в помещения камерного типа или в одиночные камеры.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявлял ранее, что идея законопроекта отвечает «принципу социальной справедливости». «Труд может только тогда благоприятно влиять на человека, когда трудовые обязанности выполняются им добросовестно»,— отмечал он.

Пресс-служба Курултая Башкирии вчера сообщила, что законопроект разработан комитетом по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Представлять документ в Госдуме будет депутат Рафаэль Марданшин. «Есть определенные нормы по объемам работ, определенные планы, которые необходимо выполнять,— заявил он “Ъ”.— Наказание будет применяться, если заключенные по каким-либо причинам не выполняют эти нормы, отказываются их выполнять или не принимают меры к устранению замечаний — и если это происходит систематически». Отметим, что сейчас в законопроекте такие положения не содержатся. Впрочем, депутат сообщил, что нужные дополнения можно внести ко второму чтению или прописать во внутриведомственных инструкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Рафаэль Марданшин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Рафаэль Марданшин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин полагает, что инициатива приведет к росту числа злоупотреблений в колониях и позволит сотрудникам ФСИН чаще применять меры дисциплинарного характера: «Незаконно принуждать к труду. Если законопроект будет принят, необходимо создавать на местах трудовые комиссии с участием самих заключенных, которые будут решать, надлежаще или ненадлежаще выполняются трудовые обязанности». По его словам, реальная проблема не в лени или низкой эффективности заключенных, а в недостаточном количестве заказов для колоний.

Осужденные «выполняют работу на высоком профессиональном уровне», так как до нее «допускаются только прошедшие обучение или имеющие необходимые навыки», отмечает Олег Галин.

Они добросовестно выполняют свою работу, чтобы погасить задолженности по исполнительным производствам, которые имеются практически у каждого осужденного, ведь сумма долга влияет на условно-досрочное освобождение. «Однако в последнее время снизилось количество заказов со стороны города и республики. Мы всегда призываем предпринимателей создавать свой бизнес в колониях, но желающих пока мало»,— рассказал Олег Галин.

Правозащитник, бывший член ОНК Башкирии Альмира Жукова также отмечает, что на работу в колониях, как правило, устроена небольшая часть осужденных: «Может быть, что-то изменилось, если туда начали поступать заказы в связи со специальной военной операцией. Не могу сказать, как сейчас обстоит ситуация. Надо продумать, кто будет оценивать труд осужденных. Если это будут сотрудники колоний, то дискриминация людей усилится».

Эксперт фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова уверена, что инициатива Курултая Башкирии еще больше «закрепощает» заключенных.

«Качество и объем работы зачастую зависят от условий на производстве, но ответственность за это предлагается переложить с администрации колоний на заключенных,— говорит она.— Кроме того, это будет еще один способ давления на неугодных осужденных. Нет ничего проще, чем нарисовать рапорт за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей и отправить человека в ШИЗО».

Влада Шипилова, Уфа