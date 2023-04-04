Тюрьмы ограждают от правозащитников

Члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) смогут посещать заключенных в СИЗО лишь через 48 часов после их уведомления. Это следует из нового порядка посещения «мест принудительного содержания», проект которого опубликовала Федеральная служба исполнения наказаний. 50 членов ОНК выступили против изменения порядка посещения, заявив, что это остановит их работу по защите прав заключенных. Вместо немедленной проверки сигналов о пытках и других нарушениях в СИЗО правозащитники должны будут писать запросы, тогда как за 48 часов все можно «подкрасить и подчистить», перевезя заключенного в другое место, говорят эксперты. Вечером во вторник в ОНК Москвы сообщили, что получили «обратную связь» от ФСИН и рассчитывают, что в нынешнем виде документ принят не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект приказа директора ФСИН Аркадия Гостева о новом порядке посещения СИЗО и других «мест принудительного содержания» членами ОНК опубликован на regulation.gov.ru. В документе говорится, что о планируемом посещении СИЗО члены комиссий должны сообщать в территориальный орган ФСИН России «не позднее чем за 48 часов до дня посещения». В пояснительной записке говорится, что новый порядок нужен «в целях организации личной безопасности членов ОНК» и для «установления наличия обстоятельств, препятствующих посещению членами ОНК мест принудительного содержания». Что это могут быть за обстоятельства, в пояснительной записке не уточняется. Отметим, что сейчас члены комиссий могут посещать СИЗО без предварительной записи и обязаны уведомить ФСИН о своем визите по факту. Проектом приказа также предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах.

Публикация этого документа вызвала демарш ряда официальных правозащитников. Глава ОНК Москвы Георгий Волков сказал, что более 50 членов региональных комиссий выступили против нового порядка, а часть из них заявили о желании публично сложить полномочия в случае его утверждения (обсуждение на портале regulation.gov.ru заканчивается 5 апреля).

«Если такие ограничения будут приняты, деятельность комиссий будет имитационной. Общественный контроль по всей России будет фактически остановлен»,— пояснил господин Волков.

Член ОНК Москвы Александр Мальцев предположил, что инициатива ФСИН выходит за рамки федерального закона «Об общественном контроле». Георгий Волков счел принятие проекта приказа «началом конца института, который строился 15 лет».

Александр Мальцев подчеркнул, что сейчас правозащитники могут сразу приехать с проверкой по срочному обращению, например, о пытках. «У нас часто бывает, что поступают жалобы — срочно помогите, спасите, час назад применили необоснованную силу к такому-то человеку. Мы выезжаем, уведомляем ФСИН по закону»,— описал “Ъ” действующий порядок ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. При этом он подчеркнул, что часто информация о нарушениях в ходе таких проверок не подтверждается, назвав ограничение в 48 часов «вредящим самой ФСИН». «Я не понимаю, почему ФСИН так делает, это для них невыгодно»,— добавил он.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева назвала проект приказа «безумием, парализующим всю работу ОНК»: «Допустим, поступает обращение, что в таком-то СИЗО кого-то убивают или там кто-то умирает. Получается, вместо того чтобы разобраться на месте, прокурора привести или связаться с врачами, члены ОНК должны писать запросы. И прийти через 48 часов, когда человека убьют либо он сам умрет от болезни».

«За 48 часов у сотрудников изолятора будет возможность даже вывезти из СИЗО человека, который, возможно, подвергался пыткам»,— сказал Александр Мальцев.

«Найдутся сотрудники, которые захотят спрятать от нас подозреваемого. 48 часов — более чем достаточное время, чтобы скрыть от нас недостатки»,— считает и Алексей Мельников. «За 48 часов все подкрасят, подчистят, поправят и сделают все как надо. Это сводит работу членов ОНК к формализму, смысла в ней не останется никакого»,— сказала Ева Меркачева.

Глава ОНК Москвы Георгий Волков дал понять, что правозащитники на обсуждение проекта приказа не приглашались. Об этом же сказал и Алексей Мельников. Впрочем, к вечеру он заявил “Ъ”, что «получил обратную связь» и во ФСИН готовы обсудить нормативный акт с членами ОНК: «Появилась надежда, что в таком виде приказ принят не будет».

Александр Воронов