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Чистый убыток «Южуралзолота» увеличился почти в два раз в 2022 году

Чистый убыток АО «Южуралзолото группа компании» (ЮГК, Пласт Челябинской области) в 2022 году составил 16,3 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2021 году (8,4 млрд руб.). Годовая финансовая отчетность компании опубликован на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«На получение убытка в 2022 году повлияла отрицательная переоценка финансовых вложений в размере 23,8 млрд руб. вследствие снижения стоимости акций компании Petropavlovsk PLS в связи с введением санкций со стороны Великобритании, прекращением листинга акций на Лондонской фондовой бирже, вводом внешнего управления в Petropavlovsk. В 2022 году создан резерв под обеспечение акций Petropavlovsk в размере 1 млрд руб.»,– говорится в материалах компании.

Выручка ЮГК в 2022 году выросла на 1 млрд руб., до 29,9 млрд. Доля выручки от продажи золота составляет 85,4% от общего объема или более 25 млрд руб. За год ЮГК продала 6,4 т золота (5,7 т в 2021 году). На конце 2022 года остаток нераспределенной прибыли составил 1,8 млрд руб., годом ранее – 15,3 млрд, на конец 2020 года – 28,5 млрд руб. В 2020 году ЮГК получил чистую прибыль в размере 15,1 млрд руб.

АО «Южуралзолото группа компаний» занимается добычей золота на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области. Бенефициар ЮГК – депутат законодательного собрания региона Константин Струков. Ему также принадлежат 29,1% акций Petropavlovsk. В сентябре 2022 году основную долю этой компании приобрела УГМК.

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