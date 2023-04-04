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Коммерсантъ FM
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Песков: присоединение стран к НАТО скажется на двусторонних отношениях

Североатлантический альянс является враждебной для России структурой, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, присоединение стран к альянсу скажется на их отношениях с Россией.

«Безусловно, это (расширение НАТО.— "Ъ") не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс все-таки является структурой недружественной, а во многом враждебной для РФ»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

При этом Кремль считает, что ситуация с желанием Украины вступить в НАТО «сильно отличается» от принятия в альянс Финляндии. «Финляндия никогда не становилась "антироссией", и с Финляндией у нас не было споров… Поэтому здесь вряд ли можно сравнивать»,— пояснил Дмитрий Песков.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финляндия получила одобрение от всех стран альянса, и сегодня, 4 апреля, в Брюсселе должна пройти церемония ее вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Лаура Кеффер

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