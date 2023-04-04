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Коммерсантъ FM
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Минфин поддержал увеличение штрафов до 5 тыс. руб. за езду без ОСАГО

Минфин поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на тематическом совещании в Совете федерации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня… Это, конечно, не 800 руб. Я думаю, должно быть не меньше 5 тыс.»,— указал господин Моисеев.

В то же время замминистра подчеркнул, что отсутствие полиса ОСАГО — длящееся нарушение, и это необходимо учитывать при корректировках норм. «Если человек за каждую камеру будет платить по 800 руб., я думаю, штрафы можно и не повышать»,— резюмировал господин Моисеев.

Поднять штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГО до 5 тыс. руб. в декабре предложили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В союзе тогда указали, что размер взыскания (800 руб.) не менялся последние 18 лет.

В марте «Ъ» выяснил, что Банк России будет контролировать проект по применению дорожных камер для проверки наличия «автогражданки» у водителей. Штрафовать за отсутствие полиса таким образом пока планируют не чаще одного раза в сутки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Центробанк взялся за нарушителей дорожного движения».

Григорий Лейба

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