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Коммерсантъ FM
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Страховщики предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает увеличить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО, санкция должна быть сопоставима со стоимостью страхового полиса — до 5 тыс. руб., заявил «РИА Новости» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Действующий штраф составляет 800 руб., при оплате со скидкой в течение 10 дней — 400 руб. «На протяжении почти 18 лет работы закона об ОСАГО размер штрафа не менялся»,— напомнил господин Ефремов.

Представитель РСА заметил, что в соответствии с ПДД водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса «автогражданки», следовательно, отсутствие страховки является серьезным нарушением, из-за которого, в первую очередь, страдают невиновные участники дорожного движения. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником.

«Поэтому штраф должен быть максимальным для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого»,— заявил господин Ефремов. В августе этого года РСА направлял соответствующее письмо (есть в распоряжении “Ъ”) в Минфин с просьбой рассмотреть возможность увеличения размера санкций, предусмотренных КоАП РФ. В нем сказано, что, по экспертным оценкам, количество владельцев транспортных средств, ответственность которых не застрахована, достигает до 10–15% в зависимости от региона. По мнению РСА, это вызвано в том числе недостаточным размером санкций за несоблюдение требований по ОСАГО.

Иван Тяжлов

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