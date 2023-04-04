Экс-замминистра просвещения Ракова и экс-ректор Шанинки Зуев признали в суде вину в хищениях

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев признали на суде вину в хищениях средств из бюджета. Обвинительное заключение оглашали три заседания.

«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам»,— передает слова экс-замминистра корреспондент «РИА Новости» из зала Никулинского суда Москвы. Господин Зуев также заявил о признании вины.

Еще трое фигурантов тоже полностью признали вину — бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Артур Стеценко (он же гражданский муж госпожи Раковой), управляющий директор Сбербанка Евгений Зак. Частично ее признал только проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов. Юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова воздержалась от комментариев.

Все они проходят фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они уже частично возместили ущерб. Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении 50 млн руб., их задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, госпожа Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. После эти деньги похитили во время работ со стороны Шанинки, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм. Иван Федотов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые — под запретом определенных действий.

О деле — в материале «Ъ» «Прокуратуре предложили образовательные программы».

Лаура Кеффер