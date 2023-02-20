Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-замминистра Марины Раковой

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против экс-замминистра образования Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Вместе с ними обвиняются бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Артур Стеценко (он же гражданский муж госпожи Раковой), управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов..

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«Свою вину обвиняемые признали, причиненный преступлениями ущерб возместили частично. Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу»,— говорится в пресс-релизе на сайте столичной прокуратуры.

Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении 50 млн руб., их задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, госпожа Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. После эти деньги похитили во время работ со стороны Шанинки, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм.

Иван Федотов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые — под запретом определенных действий. Следствие сообщало, что фигуранты возместили ущерб. По делу также проходил экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау, он не признал вину. Уголовное преследование против него было прекращено. Сейчас господин Мау находится в Израиле.

О деле читайте в материале «Ъ» «Прокуратуре предложили образовательные программы».

Лаура Кеффер