Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за контрабанду ЛГБТ-литературы

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что законно ввозить ЛГБТ-литературу из-за границы для продажи невозможно. Таким образом парламентарий прокомментировал материал «Ъ», где сообщалось, что издательства намерены наладить печать таких книг (на русском языке) в соседних с Россией странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Теперь они (издатели.—"Ъ") решили издавать подобную "литературу" за рубежом. Это их право. Вот только ввести этот товар на территорию России — они не смогут; если только не наладят нелегальный ЛГБТ-трафик»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Парламентарий предупредил, что в последнем случае организаторов ввоза в РФ будет ждать уголовное наказание.

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. С вступлением закона в силу книжные магазины убрали из ассортимента часть литературы, посвященной ЛГБТ-тематике.

10 января один из авторов закона Александр Хинштейн сообщил о том, что дела по статье о пропаганде ЛГБТ были возбуждены в отношении Popcorn Books. Парламентарий назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России».

Подробнее о планах издателей наладить выпуск ЛГБТ-книг в СНГ — в материале «Ъ» «Книги распространяются нетрадиционным путем».

Григорий Лейба