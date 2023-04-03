«Химки» опять нахимичили с главным

Руководство команды «Химки», занимающей предпоследнее место в чемпионате России по футболу, прекратило трудовой договор со Спартаком Гогниевым, который был ее третьим главным тренером в нынешнем сезоне. Это решение принято на следующий день после разгромного (0:6) домашнего поражения «Химок» от «Краснодара» в очередном матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Попытку выбраться из нижней части турнирной таблицы подмосковный коллектив предпримет под руководством Рината Билялетдинова, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спартак Гогниев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О расставании со Спартаком Гогниевым подмосковные «Химки» объявили на официальном сайте клуба. В очень коротком сообщении говорится, что решение о прекращении контракта принято по соглашению сторон. Там же приведен комментарий Спартака Гогниева. «Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб премьер-лиги. От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач»,— сказал он.

Отставка Гогниева произошла на следующий день после того, как в матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Химки» дома пропустили шесть безответных голов от «Краснодара». Видимо, после этого руководству команды стало окончательно ясно, что 42-летний специалист, который до этого трудился в «Алании», но до сентября прошлого года не имел опыта тренерской работы на уровне РПЛ, не справляется с поставленной перед ним задачей. В общей сложности под руководством Гогниева «Химки» в официальных турнирах провели 19 матчей, из которых лишь 1 выиграли, 3 свели вничью и 15 — проиграли.

На данный момент в чемпионате России «Химки» занимают 15-е место, имея 13 очков и худшую в турнире разницу забитых и пропущенных мячей (19:47).

Попытку подняться в зону стыковых матчей, в которой на данный момент находятся воронежский «Факел» с 17 очками и «Нижний Новгород» с 19 очками, «Химки», предпримут под руководством 65-летнего Рината Билялетдинова, уже назначенного исполняющим обязанности главного тренера. Фактически он стал уже четвертым специалистом, возглавившим команду в нынешнем сезоне, поскольку до Спартака Гогниева в «Химках» работали Сергей Юран, уволенный в августе прошлого года, несмотря на семь очков в четырех первых турах, и Николай Писарев. В ближайшем туре в воскресенье «Химки» на чужом поле сыграют с ЦСКА, который идет на четвертом месте и реально претендует на медали.

Евгений Федяков